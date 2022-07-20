МОСКВА, 20 июля — ПРАЙМ. Котировки природного газа во вторник упали после неудачной попытки пробить ключевое сопротивление, сообщило агентство Рейтер. Добыча газа в США продолжила расти к рекордным уровням, а объемы подачи на СПГ-терминалы сократились. Аналитики ожидают роста коммерческих запасов нефти в США

Ближайшие фьючерсы на газ на NYMEX завершили сессию вторника с понижением на 21,5 цента, или 2,9%, по 7,264 доллара за млн БТЕ. В понедельник контракты закрылись на максимуме с 13 июня.

Фьючерсы второй день подряд не смогли пробить вверх скользящую среднюю за 50 дней, что сделало ее уровнем ключевого сопротивления.

Цены упали, несмотря на аномальную жару в США. Из-за жаркой погоды потребление газа для генерации электроэнергии растет, поскольку жители Штатов более активно пользуются кондиционерами. Спрос на электроэнергию в некоторых регионах США достиг рекордного максимума.