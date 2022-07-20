МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Стоимость доллара к основным мировым валютам в среду днем слабо меняется, рынки ожидают макростатистику по США позднее в ходе торгов, при этом инвесторы продолжают оценивать, с какими темпами мировые ЦБ планируют повышать ключевые ставки, свидетельствуют данные торгов. Текущий курс рубля к доллару сохранится до осени, считает эксперт

По состоянию на 11.52 мск курс евро к доллару рос до 1,0237 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0224 доллара, курс доллара к иене поднимался до 138,21 иены со 138,18 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) опускался на 0,02%, до 106,66 пункта. Фунт к доллару рос до 1,2016 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1995 доллара.

Позднее в ходе торгов будет опубликована статистика по рынку недвижимости в США. Аналитики полагают, что число сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке США в июне снизилось до 5,38 миллиона с показателя мая в 5,41 миллиона сделок.

Инвесторы также оценивают статистику из Великобритании. Годовая инфляция в стране по итогам июня ускорилась до 9,4%, рекорда с 1982 года. В мае показатель составлял 9,1%, прогноз — находился на уровне 9,3%. До выхода статистики курс фунта к доллару составлял около 1,203 доллара за фунт.

Уже в четверг состоится очередное заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ). Регулятор ранее заявлял, что планирует повысить ставку на 25 базисных пунктов, а во вторник СМИ сообщили, что ЕЦБ может рассмотреть повышение ставки на 50 базисных пунктов.

В тот же день заседание проведет Банк Японии, а на следующей неделе решение по ставке примет Федеральная резервная система (ФРС) США. По данным CME Group, 64% аналитиков прогнозируют увеличение ставки на 75 базисных пунктов, до 2,25-2,5%, 36% аналитиков закладывают повышение сразу на 100 базисных пунктов, до 2,5-2,75%.