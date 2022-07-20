МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Покупка иностранных ценных бумаг может стать временно недоступной для неквалифицированных инвесторов в России – ЦБ предложил включить такие сделки в перечень доступных только для квалифицированных инвесторов. Центробанк призвал повысить критерии признания инвестора квалифицированным

"Мы считаем, что на время необходимо ограничить возможность увеличения позиций по иностранным ценным бумагам для неквалифицированного инвестора и смотреть, как развивается ситуация", — сообщил журналистам руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ РФ Михаил Мамута.

Банк России во вторник представил свою концепцию совершенствования защиты розничных инвесторов. Предложения будут обсуждаться с законодателями, участниками рынка и правительством. Далее их планируется реализовать решениями и нормативными актами Банка России, а некоторые — через законопроекты.

Среди основных предложений — "временно включить в перечень доступных только квалифицированным инвесторам сделки с иностранными ценными бумагами". "Это объясняется прежде всего инфраструктурными и санкционными рисками, которые могут привести к расширению объема заблокированных активов розничных инвесторов", — поясняет ЦБ в своем Telegram-канале.

"Первый шаг в ряду новых мер – рекомендации брокерам и биржам приостановить продажи неквалифицированным инвесторам иностранных ценных бумаг. Ограничения не касаются ценных бумаг Минфина России и иностранных эмитентов, выпущенных в России, а также бумаг, выпущенных эмитентами, которые ведут экономическую деятельность в Российской Федерации", — говорится в сообщении.

Также ЦБ предложил пересмотреть максимальный размер плеча, доступный неквалифицированным инвесторам, ввести обязательное уведомление о рисках при совершении сделок с использованием заемных средств.

Пройти тестирование, необходимое для допуска к операциям со сложными финансовыми инструментами, тоже будет труднее: ЦБ предложил увеличить число вопросов в тесте и ввести временны́е интервалы между попытками пересдачи. С другой стороны, проходить тестирование повторно после смены брокера не придется: регулятор предложил создать единые реестры, куда будут внесены квалифицированные инвесторы и неквалифицированные инвесторы.