МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Более 5 миллионов инвесторов — физических лиц в РФ сейчас имеют на своих счетах заблокированные из-за действий недружественных стран активы, сообщил журналистам заместитель председателя ЦБ РФ Филипп Габуния. Центробанк хочет запретить покупку иностранных бумаг некоторым инвесторам

"Сегодня мы имеем, что более 5 миллионов человек имеют на своих счетах какие-то заблокированные активы. Здесь важно пояснить, что в эту цифру входят не только инвесторы, которые работают через брокерский счет, но и клиенты паевых инвестиционных фондов", — сказал он.

При этом нельзя говорить, что у 5 миллионов человек заблокированы все активы, которые у них были, подчеркнул зампред ЦБ. В это число входят и те, у кого под блокировку попала какая-то маленькая часть, возможно, совсем маленькая, и те, у кого оказалось заблокировано значимое количество инвестиций в силу действий недружественных стран.

"Если оценивать финансово, то можно сказать, что только в части иностранных акций (принадлежащих физическим лицам — ред.) заблокировано на сумму более 320 миллиардов рублей", — рассказал Габуния, уточнив, что это данные на 1 июня.