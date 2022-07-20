МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Запрет стран Евросоюза на импорт российского золота, который, как ожидается, вступит в силу в четверг, приведет к тому, что главными покупателями этого отечественного драгметалла за границей станут Китай и Индия, прокомментировал РИА Новости руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. Евросоюз согласовал седьмой пакет санкций против России

Еврокомиссия на прошлой неделе предложила пакет мер по усилению эффективности действующих в отношении РФ европейских санкций, включающий запрет на импорт российского золота. А ранее в среду постпреды ЕС утвердили новые санкции против РФ. По данным постпреда Литвы, в седьмой пакет вошел запрет на импорт золота из РФ. Согласно сообщению председательства Чехии, ограничения вступят в силу 21 июля.

"Для российской золотодобывающей отрасли главным покупателем в условиях санкций ЕС становится ЦБ в России, за рубежом – Индия и Китай", — сказал Деев.

По его словам, вероятнее всего, после введения запрета в России может быть создан специальный фонд драгметаллов и камней, которые позже можно реализовывать для финансирования экономики. "Как именно это будет происходить, пока сказать сложно, но подобные предложения правительство уже озвучивало", — отметил он.

Аналитик также напомнил, что запрет на импорт золота из России со стороны Великобритании и США уже привел к тому, что у ведущей российской компании по добыче металла в РФ — Polymetal — начались проблемы.

"Организация намерена продать российские активы, то есть месторождения и предприятия, инвесторам", — сказал эксперт. Во вторник компания сообщала, что оценивает возможность продажи своих активов в РФ, а в случае реализации такого сценария Polymetal намерена сосредоточиться на своей деятельности в Казахстане.