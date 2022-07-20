МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы закрыли торги среды в минусе накануне заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 уменьшился на 0,44%, до 7264,31 пункта, французский CAC 40 — на 0,27%, до 6184,66 пункта, немецкий DAX — на 0,2%, до 13281,98 пункта.

В четверг пройдет заседание ЕЦБ, ранее европейский регулятор планировал повысить на нем ставку на 25 базисных пунктов, что станет первым повышение с 2011 года.

А во вторник СМИ сообщили, что центробанк рассматривает повышение ставки на 50 базисных пунктов. По словам старшего рыночного аналитика Oanda Крейга Эрлама (Craig Erlam), которого цитирует Франс Пресс, такой шаг может указать на серьезную обеспокоенность ЕЦБ, учитывая предыдущую его осторожность.

Инвесторы также оценивали данные из Великобритании, где годовая инфляция по итогам июня ускорилась до рекорда с 1982 года в 9,4% с 9,1% месяцем ранее.