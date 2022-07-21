МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Увеличение объемов параллельного импорта может способствовать снижению курса рубля — осенью курс рубля начнет снижение, а к концу года доллар может достичь отметки в 70 рублей, отметил в интервью радио Sputnik инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов. Инвестстратег объяснил, почему рубль "завис" в одной точке

По его словам, положительный торговый баланс – одна из причин высокого курса рубля по отношению к другим валютам. Изменение же торгового баланса, то есть увеличение импорта товаров в Россию при стабильном уровне экспорта, из-за параллельного импорта – это один из множества факторов, которые будут влиять на курс рубля. "Правительство предпринимает достаточно энергичные действия с целью организовать параллельный импорт товаров в Россию из нейтральных стран. Такие поставки, скорее всего, активизируются осенью, потому что предварительно надо решить ряд логистических проблем, связанных с перевозкой товаров по новым маршрутам", — отметил Суверов.

"Уже с осени рубль начнет слабеть к доллару и евро. Я думаю, что в перспективе совокупность факторов может привести к ослаблению курса рубля на существенную величину. К концу года доллар может стоить 70 рублей", – сказал эксперт.

Помимо развития параллельного импорта, к ослаблению рубля может привести, в частности, понижение ключевой ставки ЦБ, уточнил он.

"Мы видим, что Центральный банк России продолжает снижать ключевую ставку, и понятно, что, чем ниже ключевая ставка, тем более слабой должна быть российская валюта. Также обсуждается корректировка бюджетного правила и не исключено, что правительство будет делать специальные валютные интервенции, чтобы воздействовать на курс рубля", – добавил Суверов.