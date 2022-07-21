МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Стоимость золота в четверг вечером растет на снижении курса доллара после публикации решения Европейского центробанка (ЕЦБ) о повышении процентной ставки, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.25 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 8,5 доллара, или на 0,5%, до 1708,85 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дешевел на 0,23% — до 18,622 доллара за унцию. При этом утром четверга стоимость золота опускалась ниже психологически значимой отметки в 1700 долларов, теряя порядка 0,5%.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) опускается на 0,2%, до 106,86 пункта, минимально показатель в четверг опускался до 106,42 пункта. Валютные рынки отреагировали на первое с 2011 года повышение базовой процентной ставки ЕЦБ — на 50 базисных пунктов, до 0,5%.

Однако, несмотря на рост стоимости золота в четверг, аналитик Oanda Джеффри Халли (Jeffrey Halley), которого цитирует агентство Блумберг, отметил риск того, что стоимость этого драгметалла может в дальнейшем снижаться и достигнуть диапазона 1450-1500 долларов за тройскую унцию.