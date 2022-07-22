МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Спрос на физическое золото в некоторых азиатских странах на этой неделе вырос, поскольку снижение цен привлекло покупателей. На этом фоне дилеры в Индии сократили дисконты, а премия на физическое золото в Сингапуре выросла. Цены на нефть снижаются на возобновлении производства в Ливии

На этой неделе золото в Индии можно было купить с дисконтом примерно в 10 долларов за унцию по сравнению с официальными ценами на внутреннем рынке, включающими импортную пошлину и налог с продаж в размере 15% и 3% соответственно. На прошлой неделе дисконт составлял 20 долларов.

"Ювелиры покупают золото перед выставкой, которая пройдет в следующем месяце. Коррекция цен дала им возможность нарастить запасы", — отметил Мукеш Котхари, директор RiddiSiddhi Bullions.

В начале следующего месяца в Мумбаи пройдет международная ювелирная выставка India International Jewellery Show.

В четверг золото в Индии продавалось по 49 703 рупии за 10 грамм. Это минимум с 16 мая.

Розничный спрос на этой неделе был хорошим, однако некоторые покупатели ожидают дальнейшего снижения цен, говорит один из дилеров в Мумбаи.

Китайские дилеры на этой неделе продавали золото с премией в 3,5-9 долларов по сравнению с мировыми ценами, а в Гонконге премия составляла 0-2,5 доллара за унцию.

"Интерес к покупке золота в Китае растет: китайские ювелирные магазины сообщают о значительном увеличении спроса", — сообщил Росс Норман, независимый аналитик.

Премия в ценах на физическое золото в Сингапуре увеличилась до 1,50-2,20 доллара за унцию.

"Инвесторы покупают золото и серебро на просадке. Розничный спрос очень активный", — подчеркнул Винсент Тай, менеджер по продажам сингапурского дилера Silver Bullion.

Мировые спот-цены на золото держались около 1700 долларов за унцию из-за укрепления доллара.

Между тем в Японии золото продавалось c премией в 0-0,50 доллара за унцию. Дилеры в Токио говорят, что большинство покупателей заняли выжидательную позицию, поскольку цены в Японии выросли из-за ослабления иены. Тем не менее в случае просадки спрос может вырасти.