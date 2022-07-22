МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы в пятницу снижаются, инвесторы продолжают оценивать риски глобальной рецессии и следить за финрезультатами компаний, свидетельствуют данные торгов. Спрос на золото в Азии вырос на снижении цен

По состоянию на 14.09 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,02%, до 32000 пунктов, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,48%, до 12582 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,27%, до 3990,5 пунктов.

Инвесторы продолжают опасаться рецессии мировой экономики и внимательно следят за финансовыми результатами компаний за второй квартал. На этой неделе такие крупные компании как Bank of America Corp. (BofA), Johnson & Johnson, Netflix, Baker Hughes, Tesla и Philip Morris уже представили свои результаты, которые были преимущественно слабыми.

В конце четверга социально-медийная группа Snap сообщила о замедлении продаж. Компания также заявила, что не будет давать прогнозов относительно своих показателей в текущем квартале. На этом фоне ее акции рухнули в цене на 29%.

"Инфляция остается и будет оставаться упрямо высокой, геополитические риски велики, экономический рост замедляется по всему миру, и риски рецессии растут. Я не вижу, как это может быть продуктивной средой для акций, и это до того, как отчитаются остальные крупные компании", — приводит портал MarketWatch слова аналитика Oanda Джеффри Халли (Jeffrey Halley).