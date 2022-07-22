МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Евро слабо дорожает к доллару в пятницу вечером, готовится завершить первую из четырех последних недель ростом, свидетельствуют данные торгов. Российский рынок акций растет на два процента

По состоянию на 17.52 мск курс евро к доллару рос до 1,0235 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0228 доллара. Курс доллара к иене уменьшался до 135,93 иены со 137,37 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижался на 0,53%, до 106,35 пункта.

С начала недели курс евро к доллару вырос на 1,4%, при этом за предыдущие три недели валюта показывала снижение. Трейдеры оценивали решения Европейского центробанка — в четверг регулятор впервые с 2011 года повысил ставку — до 0,5% с нулевого уровня.

В пятницу же рост евро сдерживается слабой внутренней статистикой — композитный индекс деловой активности PMI в промышленности и сфере услуг 19 стран еврозоны, по предварительной оценке, в июле снизился до минимума за 17 месяцев в 49,4 пункта с 52 пунктов в июне. Значение индекса ниже 50 пунктов указывает на спад экономической активности.

Уже на следующей неделе пройдет заседание Федрезерва США. По данным CME Group, большинство аналитиков прогнозируют повышение ставки до 2,25-2,5% с 1,5-1,75%. Более агрессивные действия регулятора будут оказывать дальнейшую поддержку доллару.