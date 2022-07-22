МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Стоимость золота в пятницу вечером увеличивается на 1%, котировки металла могут также продемонстрировать рост по итогам недели, свидетельствуют данные торгов. Курс евро к доллару готовится показать недельный рост

По состоянию на 18.31 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 17,7 доллара, или на 1,03%, до 1731,1 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,21% — до 18,758 доллара за унцию.

Эту неделю цены на золото могут завершить в плюсе после пяти недель снижения подряд – с понедельника стоимость драгметалла выросла на 1,6%. Как отмечают аналитики, это в основном связано с ослаблением курса доллара.

В следующую среду инвесторы будут оценивать итоги заседания Федрезерва США. По данным CME Group, рынки закладывают повышение ставки до 2,25-2,5% с 1,5-1,75%. "Ястребиная" политика регулятора поддерживает ралли доллара и, соответственно, сдерживает рост цен на золото.