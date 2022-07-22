МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Стоимость пшеницы на бирже в Чикаго ускорила падение до 5% после подписания в пятницу в Стамбуле многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна, свидетельствуют данные торгов. Российский рынок акций вырос на 2,1%

По состоянию на 18.55 мск июльский фьючерс на пшеницу на Чикагской бирже дешевел на 5,07%, до 7,65 доллара за бушель. Некоторое время цены на пшеницу демонстрировали снижение на 3-4%, а минутами ранее ускорили его. Показатель находится на минимуме с февраля.