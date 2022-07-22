МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Дневной объем торгов юанем на Московской бирже впервые в истории превысил аналогичный показатель по евро: 52,8 миллиарда рублей против 41,1 миллиарда рублей, следует из данных торговой площадки. Цены на пшеницу на Чикагской бирже падают на 5%

Объем торгов китайской валютой расчетами "завтра" в пятницу составил 52,826 миллиарда рублей, евро – 41,073 миллиарда рублей, долларами – 124,719 миллиарда рублей.

Рост доли юаня в торгах на Московской бирже эксперты связывают со спекуляциями по теме валютных интервенций в рамках нового бюджетного правила, которые могут проводится в форме покупки именно юаня.

Ранее в пятницу президент России Владимир Путин поручил правительству до 25 июля представить предложения по корректировке бюджетного правила.