МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы закрыли торги пятницы небольшим ростом, свидетельствуют данные торгов. Российский рынок акций вырос на 2,1%

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,08%, до 7276,37 пункта, французский CAC 40 — на 0,25%, до 6216,82 пункта, немецкий DAX — на 0,05%, до 13253,68 пункта.

За неделю индекс FTSE 100 вырос на 1,7%, CAC 40 – на 3% и DAX – также на 3%.

В пятницу рост индексов сдерживался слабой внутренней статистикой — композитный индекс деловой активности PMI в промышленности и сфере услуг 19 стран еврозоны, по предварительной оценке, в июле снизился до минимума за 17 месяцев в 49,4 пункта с 52 пунктов в июне. Значение индекса ниже 50 пунктов указывает на спад экономической активности.

На этой неделе трейдеры оценивали решение Европейского центробанка (ЕЦБ) – регулятор повысил базовую ставку до 0,5% с нулевого уровня. По словам главного экономиста Capital Economics по Европе Эндрю Кеннингема (Andrew Kenningham), которого цитирует агентство Франс Пресс, несмотря на то, что еврозона "балансирует" на грани рецессии, ЕЦБ в ближайшие месяцы придется продолжить повышение процентной ставки.