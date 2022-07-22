МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе по итогам пятницы выросли на 3,6%, едва не достигнув 1700 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Курс доллара вырос на 64 копейки, евро — на 1,05 рубля

Ближайшие, августовские, фьючерсы по индексу голландской TTF — одной из крупнейших в мире торговых площадок — открыли торговую сессию на отметке 1680 долларов (+2,4% к расчетной цене четверга — 1641 доллар). В среднем котировки росли на 3-4% в ходе торговой сессии, а примерно в 13.10 мск цены на газ достигли дневного максимума в 1755 долларов (+6,9%). Минимальный показатель составил 1680 долларов за тысячу кубометров (+2,3%). Цена закрытия составила 1699,6 доллара (+3,6%).

Фьючерсы 21 июля впервые с 1 июля опустились до 1530 долларов за тысячу кубометров. Так рынок отреагировал на возобновление поставок газа по ключевому газопроводу из России в Европу — "Северному потоку", который с 11 июля находился на техобслуживании. Ежесуточные поставки по нему немного превышают 60 миллионов кубометров.

Однако риски снижения объемов российского экспорта сохраняются. Агентство Рейтер сообщало в четверг вечером, что транспортируемая из Канады турбина для "Северного потока" застряла в Германии из-за отсутствия разрешения со стороны России для ее возвращения. При этом через несколько дней — примерно 26 июля — "Северный поток" останется еще без одного агрегата, который должен отправиться на регламентный ремонт. Поставки по магистрали могут снизиться до 30 миллионов кубометров.

Умеренный рост биржевых цен в пятницу может быть связан с возросшим спросом на газ и сохранением рисков снижения поставок трубопроводного газа из России. Аналитики компании Rystad Energy отмечают, что сейчас Европа охвачена жарой и испытывает повышенный спрос на электроэнергию и, соответственно, газ — для охлаждения. Температура выше 40 градусов по Цельсию на этой неделе была зафиксирована в нескольких европейских странах, и в ближайшие дни она останется выше нормы.

Расчетная цена на газ на европейской бирже в июле составляет в среднем почти 1740 долларов за тысячу кубометров. Это в несколько раз выше показателей аналогичного периода прошлого года.