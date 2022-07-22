МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Конвертация депозитарных расписок компаний РФ в акции начнется 15 августа, процесс будет автоматическим и не потребует участия иностранных учетных институтов, говорится в сообщении ЦБ. США будут очень пристально следить за "продуктовой сделкой"

"С 15 августа стартует автоматическая конвертация депозитарных расписок, которые учитываются в российских депозитариях. На счета их владельцев будут зачислены акции российских эмитентов, на которые были выпущены депозитарные расписки", — сказано в сообщении.

Отмечается, что инвесторам не придется подавать никаких заявлений, и вся процедура будет проходить без участия иностранных учетных институтов.

Автоматическую конвертацию депозитарии проведут в сжатые сроки, чтобы владельцы депозитарных расписок смогли уже в ближайшее время получить российские акции, не ограниченные в обороте и в реализации прав по ним, пообещали в ЦБ.