Банк России сообщил, когда начнется конвертация депозитарных расписок
Банк России сообщил, что конвертация депозитарных расписок начнется 15 августа
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Конвертация депозитарных расписок компаний РФ в акции начнется 15 августа, процесс будет автоматическим и не потребует участия иностранных учетных институтов, говорится в сообщении ЦБ.
"С 15 августа стартует автоматическая конвертация депозитарных расписок, которые учитываются в российских депозитариях. На счета их владельцев будут зачислены акции российских эмитентов, на которые были выпущены депозитарные расписки", — сказано в сообщении.
Отмечается, что инвесторам не придется подавать никаких заявлений, и вся процедура будет проходить без участия иностранных учетных институтов.
Автоматическую конвертацию депозитарии проведут в сжатые сроки, чтобы владельцы депозитарных расписок смогли уже в ближайшее время получить российские акции, не ограниченные в обороте и в реализации прав по ним, пообещали в ЦБ.