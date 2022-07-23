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2022
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Fitch понизило долгосрочный рейтинг Украины до "С"
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Международное рейтинговое агентство Fitch заявило, что понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины в иностранной валюте с "CCC" до "C". "Fitch Ratings понизило... ПРАЙМ, 23.07.2022
макроэкономика, рынки, экономика, облигации, новости, украина, fitch
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch заявило, что понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины в иностранной валюте с "CCC" до "C".
"Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной валюте с "CCC" до "C", — говорится в релизе агентства.
В конце февраля агентство понизило РДЭ Украины в иностранной валюте с "B" до "CCC".