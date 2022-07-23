МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch заявило, что понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины в иностранной валюте с "CCC" до "C". Офис Зеленского назвал сроки для исправления ситуации в экономике

"Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной валюте с "CCC" до "C", — говорится в релизе агентства.

В конце февраля агентство понизило РДЭ Украины в иностранной валюте с "B" до "CCC".