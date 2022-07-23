МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Центробанк может снизить ключевую ставку до докризисного уровня в 5% до конца года, а вслед за этим может произойти возврат к прежнему курсу рубля около 70-80 рублей за евро, заявил РИА Новости зампред комитета Совета федерации по экономической политике Иван Абрамов. Рубль опять "рисует подкову" из-за мягкости ЦБ

В пятницу ЦБ РФ неожиданно резко снизил ключевую ставку — сразу на 1,5 процентного пункта, до 8% годовых. Опрошенные РИА Новости аналитики ждали, что ставка будет снижена до 8,5%. Некоторые из них допускали, что снижение может быть меньше — 0,75 или 0,5 процентного пункта, но ни один аналитик не прогнозировал более значительного понижения.

"Убежден, что ключевая ставка будет снижаться еще несколько раз и достигнет к осени, максимум до конца года докризисного уровня в 5%", — сказал Абрамов.

По его словам, тем самым вырастет доступность кредитов не только для населения, но и для промышленности и экономики, что будет способствовать развитию отечественных производств.

"Снижение ключевой ставки необходимо, чтобы кредиты были доступными, чтобы экономика работала, а предприятия брали кредиты на организацию производств", — отметил сенатор.

Одновременно со снижением ключевой ставки, ожидает Абрамов, будет снижаться и курс рубля.

"Скорее всего, будет возвращаться к прежним значениям и курс рубля. Мы настолько сейчас укрепили рубль, что заниматься производством стало нерентабельно — легче все привезти из Китая, а не производить самим. Это очень опасно, экономика снова попадёт в зависимость, от которой мы наконец стали уходить. Кроме того, это чревато ростом безработицы", — подчеркнул он.