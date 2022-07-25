МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Курс евро к доллару в понедельник утром снижается в ожидании данных о деловом климате в Германии, свидетельствуют данные торгов. Аналитики ждут снижения индекса делового климата IFO в Германии в июле

По состоянию на 8.30 мск курс евро к доллару снижается до 1,0201 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0210 доллара.

Курс доллара к иене в то же время также растёт — до 136,31 иены со 136,05 иены. Но индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) увеличивается на символические 0,01%, до 106,74 пункта.

Аналитики полагают, что индекс делового климата в Германии снизился до 90,5 пункта с уровня июня в 92,3 пункта. Эти данные выйдут позже утром.

Ключевым же фактором для динамики валютных рынков остаются решения мировых регуляторов. Так, в ближайшие дни пройдет заседание Федеральной резервной системы США, и по данным CME Group большинство аналитиков ждёт еще одного повышения учётной ставки на 75 базисных пунктов, до 2,25-2,5%.