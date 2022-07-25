МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в понедельник теряют после выхода данных о резком ухудшении делового климата в Германии, свидетельствуют данные торгов. Германия нарастила закачку в ПХГ после начала работы "Северного потока"

По состоянию на 11.18 мск британский индекс FTSE 100 снижается на 0,21%, до 7260,31 пункта, французский CAC 40 — на 0,1%, до 6210,83 пункта, немецкий DAX — на 0,31%, до 13215,02 пункта.

Индекс делового климата в Германии в июле уменьшился до 88,6 пункта с уровня июня в 92,2 пункта. Аналитики ожидали снижения показателя лишь до 90,2 пункта.

В целом в начале недели на мировых рынках наблюдается отказ от риска – фондовые индексы Азии преимущественно снизились, нефть дешевеет, а курс евро снижается к доллару. Трейдеры продолжают оценивать возможности рецессии в мировой экономике на фоне "ястребиных" настроений мировых центробанков.