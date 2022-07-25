МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник завершили торги преимущественно в минусе вслед за фондовыми рынками США, свидетельствуют данные торгов. Reuters: биржа LME не откажется от торговли металлом "Норникеля"

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,6% — до 3250,39 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,92%, до 2165,36 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,22%, до 20562,94 пункта. Южнокорейский KOSPI вырос на 0,44%, до 2403,69 пункта, австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,02%, до 6789,9 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,77%, до 27699,25 пункта.

Азиатские индексы в понедельник в основном снизились, чему способствовали настроения, пришедшие с американских бирж. Инвесторы настроены осторожно в преддверии заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, решение которой будет опубликовано в среду.

На данный момент 77,5% аналитиков, опрошенных CME Group, ожидают, что регулятор повысит базовую процентную ставку сразу на 75 базисных пунктов — до 2,25-2,5% годовых.

Кроме того, на этой неделе инвесторы находятся в ожидании статданных по рынку труда в Японии. Аналитики полагают, что безработица в стране в годовом выражении в июне составила 2,5% после 2,6% месяцем ранее.