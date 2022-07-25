МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы в понедельник растут в ожидании квартальных финансовых результатов крупных компаний США, свидетельствуют данные торгов. Фондовые биржи АТР закрылись в основном снижением вслед за рынками США

По состоянию на 13.19 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) растёт на 0,38%, до 31995 пунктов, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,48%, до 12483 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,41%, до 3981,75 пунктов.

Инвесторы в ближайшие дни ожидают публикации отчетов таких крупных компаний, как Microsoft, Google, Apple, Amazon.

Ранее некоторые компании уже опубликовали свою финансовую отчетность, которая в основном оказалась хуже ожиданий аналитиков.

"Сезон отчетности был неоднозначным", — сказал порталу Market Watch управляющий партнер SPI Asset Management Стивен Иннес (Stephen Innes).