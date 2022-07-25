МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Московская биржа приостанавливает торги японской иеной с 8 августа из-за рисков и затруднений при проведении расчетов, следует из сообщения торговой площадки.
"Восьмого августа 2022 года на валютном рынке Московской биржи приостанавливаются торги японской иеной. Ограничения коснутся инструментов спот и своп по валютным парам "японская иена — российский рубль" и "доллар США — японская иена" в биржевом и внебиржевом режимах. С 8 августа японская иена также не будет приниматься в качестве обеспечения по операциям на рынках Московской биржи. Приостановка операций обусловлена потенциальными рисками и затруднениями при проведении расчетов в японской йене", — говорится в сообщении.
Исполнение обязательств по ранее заключенным сделкам, а также по сделкам, которые будут заключаться вплоть до 5 августа 2022 года, будет осуществляться в обычном режиме.
"Группа "Московская биржа" будет предпринимать все необходимые действия для последующего возобновления торгов японской иеной", — добавляется в сообщении.