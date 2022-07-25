МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Московская биржа приостанавливает торги японской иеной с 8 августа из-за рисков и затруднений при проведении расчетов, следует из сообщения торговой площадки. Глава японского центробанка назвал резкое ослабление иены нежелательным

"Восьмого августа 2022 года на валютном рынке Московской биржи приостанавливаются торги японской иеной. Ограничения коснутся инструментов спот и своп по валютным парам "японская иена — российский рубль" и "доллар США — японская иена" в биржевом и внебиржевом режимах. С 8 августа японская иена также не будет приниматься в качестве обеспечения по операциям на рынках Московской биржи. Приостановка операций обусловлена потенциальными рисками и затруднениями при проведении расчетов в японской йене", — говорится в сообщении.

Исполнение обязательств по ранее заключенным сделкам, а также по сделкам, которые будут заключаться вплоть до 5 августа 2022 года, будет осуществляться в обычном режиме.

"Группа "Московская биржа" будет предпринимать все необходимые действия для последующего возобновления торгов японской иеной", — добавляется в сообщении.