МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Держатели еврооблигаций "Нафтогаза Украины" не одобрили предложение компании отсрочить выплаты по ним на два года, говорится в ее сообщении. "Нафтогаз Украины" попросил держателей его евробондов отсрочить выплаты

Речь идет о выпусках на 335 миллионов долларов с погашением в 2022 году, на 600 миллионов евро с погашением в 2024 году и на 500 миллионов долларов с погашением в 2026 году. Встречи с держателями евробондов компании пройдут 26 июля. На основании электронного голосования, не ожидается, что предложение будет одобрено на встрече по евробондам-2022 и что требуемый кворум будет собран встречах по евробондам с погашением в 2024 и 2026 годах.

Правительство Украины своим распоряжением предписало компании согласовывать выплаты по евробондам, в частности запретило платежи, которые должны были уйти 19 июля, — выплата купона и погашение выпуска евробондов-2022 и выплата купона по евробондам-2024, говорится в сообщении. "Нафтогаз" 22 июля направил запрос в кабинет министров на одобрение соответствующих выплат, который не был удовлетворен, а 23 июля подал дополнительный запрос на утверждение такого платежа.

"С момента запуска запроса согласия (на изменение условий по бондам — ред.) компания ведет конструктивные обсуждения с держателями. В свете решения правительства страны и отзывов, полученных по предложениям, компания сформулирует новое предложение держателям евробондов, чтобы получить согласие на изменение условий", — говорится в сообщении.

Первоначальное предложение включало отсрочку выплаты процентов на двухлетний период в отношении каждого выпуска бондов, в том числе увеличение срока обращения евробондов-2022 на два года, отказ от любых событий дефолта, которые происходят в результате такой отсрочки платежей, а также отказ от соблюдения определенных ковенантов на двухлетний период.

Выплату купонов по выпускам евробондов с погашением в 2022 и 2024 годах компания хотела отложить до июля 2024 года и тогда же погасить евробонды-2022. Выплату купонов по евробондам с погашением в 2026 году компания хочет отложить до ноября 2024 года.