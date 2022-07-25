МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Китай разрабатывает специальную схему для компаний, чьи бумаги торгуются на фондовых биржах США, с целью избежать массового делистинга, который им грозит, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. В Китае рассказали, как США "задушили" евро

"Китай готовит систему для распределения китайских компаний, торгующихся на американских биржах, в зависимости от конфиденциальности данных, которыми они владеют, в качестве потенциальной уступки со стороны Пекина, чтобы помешать американским регуляторам провести делистинг сотни групп", — указывает издание.

Согласно изменениям, внесенным в 2020 году в законодательство США, иностранные компании обязаны предоставить американским регуляторам полный доступ к данным о своей деятельности для проведения аудита до 2024 года, в противном случае компании ждет делистинг.

Новая система должна позволить компаниям соответствовать этим требованиям. Таким образом, китайские компании будут поделены на три категории в зависимости от типа данных: предприятия, не владеющие конфиденциальными данными, владеющие конфиденциальными данными, и те, кто располагает секретной информацией. И лишь компании третьего типа вынуждены будут провести делистинг.

Для второй категории компаний, по данным одного из источников газеты, Пекин планирует варианты реструктуризации, которые в том числе включают в себя предоставление хранения информации третьим лицам.

Как отмечает издание, массовый делистинг китайских компаний ставит под угрозу капитал в примерно в 1,3 триллиона долларов, это также грозит экономическим разъединением стран. На биржах США торгуются ценные бумаги около 260 компаний из Китая, включая техгиганта Alibaba и соцсеть Weibo.