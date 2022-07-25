МОСКВА, 25 июля — ПРАЙМ. Котировки пшеницы в понедельник растут после ракетного удара по порту Одессы, совершенному после подписания соглашения о вывозе украинского зерна, сообщило агентство Рейтер. Эксперты объяснили, почему США придумали "план Б" по продуктовой сделке

Россия, Украина, ООН и Турция в пятницу подписали сделку о возобновлении экспорта украинского зерна из трех черноморских портов. Соглашение будет действовать 120 дней, а объемы экспорта зерновых из Украины могут достичь 5 млн тонн в месяц.

Около 12.27 по Гринвичу фьючерсы на пшеницу на CBOT торговались с повышением на 3,5%, по 7,85 1/4 доллара за бушель. В пятницу цены на пшеницу упали на 6% на новостях о подписании соглашения.

Тем не менее рост цен замедлился после того, как Москва заявила, что удар в Одессе был нанесен по военной инфраструктуре и не повлияет на экспорт зерновых.

"После удара по Одессе возникли опасения, что возобновление экспорта из Украины замедлится", — отметил один из европейских трейдеров.

"Сохраняется неопределенность относительно разминирования портов. Кроме того, владельцы судов могут просто не работать с Украиной, независимо от размера ставки фрахта, опасаясь, что их суда могут попасть под обстрел", — добавил он.

Между тем кукуруза на CBOT подорожала на 2,75%, до 5,79 1/2 доллара за бушель, а соя выросла в цене на 1,3%, до 13,32 1/2 доллара за бушель.