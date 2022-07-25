МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Цена на золото опускается в понедельник вечером, рынки ждут продолжения ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. В США признали "замедление" экономики необходимым явлением

По состоянию на 17.21 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 11,95 доллара, или на 0,63%, до 1716,45 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дешевел на 2,09% — до 18,227 доллара за унцию.

Очередное заседание Федрезерва запланировано на 26-27 июля, по итогам регулятор объявит в среду свое решение по ключевой ставке. По данным CME Group, 77% аналитиков прогнозируют увеличение ставки на 75 базисных пунктов — до 2,25-2,5% годовых, а 23% аналитиков закладывают повышение сразу на 100 базисных пунктов, до 2,5-2,75%. Увеличение показателя может стать четвертым подряд.

Традиционно повышение ключевой ставки ФРС поддерживает курс доллара, в результате чего золото становится менее выгодным при его покупке в другой валюте и спрос на него снижается.

Аналитики отметили и коррекционную динамику в котировках золота, которое в конце прошлой недели ощутимо подорожало. "Цены на золото консолидируются после роста почти на 60 долларов за два дня", — приводит портал MarketWatch мнение старшего рыночного стратега Bannockburn Global Forex Марка Чендлера (Marc Chandler). В четверг минимальная стоимость золота составляла 1678 долларов, а в пятницу достигала максимально 1738 долларов. Суммарно за два дня драгоценный металл подорожал на 1,6%.