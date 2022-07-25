МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе резко ускорили темпы роста почти до 10% на фоне сообщения об остановке еще одной турбины "Северного потока", превышают 1850 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Немецкий бизнес останавливает производство из-за выросших цен на газ

Фьючерсные контракты на поставку газа в августе открыли торговую сессию понедельника у отметки 1680 долларов за тысячу кубометров (-0,5% к расчётной цене пятницы — 1686 долларов) и на протяжении первых часов торгов демонстрировали умеренный рост в среднем на 3-4%. После 14.30 мск котировки ненадолго ускоряли темпы роста почти до 1800 долларов (+6,6%), после чего продолжительное время торговались у 1780 долларов (+5,4%).

Затем "Газпром" сообщил, что останавливает эксплуатацию ещё одной турбины Siemens, поэтому поставки по "Северному потоку" с 27 июля будут не более 33 миллионов кубометров в сутки, 20% мощности магистрали. После этого сообщения газовые котировки резко усилили темпы роста, к 17.28 мск максимально разгонялись до 1851 доллара (+9,6%). Сейчас держатся чуть ниже этой отметки, растут примерно на 8%.

Расчётная цена на газ на европейской бирже в июле составляет в среднем почти 1735 долларов за тысячу кубометров. Это в несколько раз выше показателей аналогичного периода прошлого года.

Исторические максимумы газовые котировки обновили четыре месяца назад — из-за опасений запрета на российские энергоресурсы. Ценовой рекорд в 3892 доллара за тысячу кубометров был достигнут 7 марта, а расчётная цена по итогам дня составила 2560,7 доллара. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.