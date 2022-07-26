СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл — ПРАЙМ. Использование в обороте украинской гривны к концу года на освобожденных территориях Запорожской области будет минимальным, считает представитель администрации региона Владимир Рогов. Запорожские власти назвали примерные сроки референдума о статусе региона

"Думаю, это вопрос нескольких месяцев, пока точно сказать сложно. Гривна все равно крутится, вторая валюта присутствует. Она обесценивается день каждый день, потому что начинали 1 к 2,5 по отношению к рублю, сейчас 1 к полутора. Помимо изнашивания гривна уходит за границу освобожденных территорий, ее процент использования снижается. В сетях, в супермаркетах, на заправках чаще платят рублем, так как это единственная валюта для закупки товара в России… Крайне велика вероятность, что до конца года использование гривны сойдет на нет в обороте", — сказал РИА Новости Рогов.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что сроки полноценного хождения рубля на освобожденных территориях пока остаются неясными.

Сейчас на освобожденных территориях региона применяется бивалютная система — в ходу украинская гривна и рубль. С 25 июня власти ДНР установили курс украинской гривны к российскому рублю — 1,5 рубля за 1 гривну. Херсонская область и освобожденная часть Запорожской области установили на своих территориях такой курс с 28 июня.