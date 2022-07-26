Запорожские власти считают, что хождение гривны может сойти к минимуму к концу текущего года
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл — ПРАЙМ. Использование в обороте украинской гривны к концу года на освобожденных территориях Запорожской области будет минимальным, считает представитель администрации региона Владимир Рогов.
"Думаю, это вопрос нескольких месяцев, пока точно сказать сложно. Гривна все равно крутится, вторая валюта присутствует. Она обесценивается день каждый день, потому что начинали 1 к 2,5 по отношению к рублю, сейчас 1 к полутора. Помимо изнашивания гривна уходит за границу освобожденных территорий, ее процент использования снижается. В сетях, в супермаркетах, на заправках чаще платят рублем, так как это единственная валюта для закупки товара в России… Крайне велика вероятность, что до конца года использование гривны сойдет на нет в обороте", — сказал РИА Новости Рогов.
Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что сроки полноценного хождения рубля на освобожденных территориях пока остаются неясными.
Сейчас на освобожденных территориях региона применяется бивалютная система — в ходу украинская гривна и рубль. С 25 июня власти ДНР установили курс украинской гривны к российскому рублю — 1,5 рубля за 1 гривну. Херсонская область и освобожденная часть Запорожской области установили на своих территориях такой курс с 28 июня.
https://1prime.ru/Financial_market/20220726/837605290.html