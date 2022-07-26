МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Процесс дедолларизации начался по всему миру, его не остановить, написал в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин. Названа новая причина снижения доллара

Он также назвал причины, почему американская валюта теряет свои позиции и отметил, что существует цикличность, согласно которой каждой мировой валюте отведен период, равный примерно 100 годам.

"Насколько быстро (доллар потеряет позиции) — вопрос открытый, но очевидно, что процесс дедолларизации во всем мире запущен, и его не остановить", — считает спикер.

Среди других причин он назвал необеспеченность американской валюты реальными товарами и ресурсами — "американский печатный станок ничем не сдерживается", а также использование этой валюты в качестве "инструмента политической борьбы".

По его мнению, процессу также способствуют и изменения геополитического характера, доказательством чего становятся растущие взаиморасчеты в нацвалютах и нежелание США "признавать собственные ошибки".

"На смену последнему также придет новое. Сегодня можно сказать, что это, скорее всего, не евро (который все больше теряет), а валюты государств с суверенными экономиками", — заключил Володин.