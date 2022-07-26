МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Крупнейшая китайская интернет-компания Alibaba Group Holding проведет первичный листинг на гонконгской фондовой бирже, сообщает компания. Reuters: биржа LME не откажется от торговли металлом "Норникеля"

"Alibaba Group Holding Limited… сегодня объявляет, что ее совет директоров уполномочил менеджмент компании подать заявку на первичный листинг на основной площадке фондовой биржи Гонконга", — говорится в сообщении.

Отмечается, что после завершения процесса в конце года компания будет иметь первичный листинг на бирже в Нью-Йорке в форме американских депозитарных акций (ADS), а на бирже в Гонконге — в форме обыкновенных акций.

В настоящее время Alibaba ведет вторичный листинг на основной площадке гонконгской фондовой биржи. ADS компании, торгующиеся в США, и акции на бирже в Гонконге взаимозаменяемы, и инвесторы по-прежнему смогут выбирать, в какой форме владеть ценными бумагами Alibaba.

Акции компании на торгах в Гонконге дорожают на 5,6%.

Alibaba Group — крупнейшая интернет-компания Китая, работает в сфере электронной коммерции. Была основана Джеком Ма в 1999 году. Группе также принадлежат несколько дочерних компаний и интернет-площадок: Alibaba Pictures, Alibaba.com, AliExpress.com, Taobao.com, Tmall.com.