МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Стоимость золота во вторник утром с приближением заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США символически растёт, достигая некоторой стабильности после снижения днем ранее и удорожания в предыдущую неделю, свидетельствуют данные торгов.

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По состоянию на 9.01 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличивается на 1,15 доллара, или на 0,07%, до 1720,15 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожает на 0,4% — до 18,402 доллара за унцию.

По словам главы отдела рынка профессиональных инвесторов ABC Refinery Николаса Фраппелла (Nicholas Frappell), которого цитирует агентство Market Watch, трейдеры находятся в ожидании решений ФРС, которая, согласно прогнозам, повысит учетную ставку еще на 75 базисных пунктов.

Это решение каким-то образом отразится на макроэкономических показателях Штатов, а также в глобальном масштабе, и прежде всего может повлиять на курс доллара, который влияет и на мировые котировки золота.

По итогам прошлой недели стоимость драгметалла выросла на 1,4%. Этому способствовало ослабление доллара, считает Фраппелл.