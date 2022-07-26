АНКАРА, 26 июл — ПРАЙМ. Делегации России и Турции ведут переговоры по увеличению торговли в нацвалютах, пишет во вторник газета Aydınlık со ссылкой на свои источники. В Турции выразили готовность помочь очистить от мин коридоры в Черном море

"По информации, полученной нами из альтернативных источников, технические делегации ведут переговоры между двумя странами по гармонизации SWAP и финансовой системы, а также по увеличению торговли в национальных валютах… В настоящее время был достигнут рост экспорта с Россией. В первом полугодии наблюдался рост экспорта в Россию", — пишет газета.