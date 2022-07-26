МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Стоимость меди в понедельник утром растет на положительной динамике фондовых рынков Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), свидетельствуют данные торгов. Цена на золото стабилизируется в ожидании решения ФРС США

По состоянию на 9.11 мск сентябрьский фьючерс на медь на бирже Comex дорожает на 2%, до 3,4333 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам предыдущих торгов стоимость тонны меди с поставкой через три месяца увеличилась на 0,36%, до 7479 долларов, алюминия — упала на 2,71%, до 2408,5 доллара, цинка – снизилась на 0,23%, до 2985,5 доллара.

Ключевые фондовые индексы АТР, за исключением японского, растут. Этот регион — крупнейший потребитель меди, поэтому котировки металла реагируют на динамику рынков.

Все внимание мировых инвесторов также приковано к заседанию Федрезерва США, итоги которого будут опубликованы в среду. По данным CME Group большинство аналитиков ждет повышения учетной ставки до 2,25-2,5% с 1,5-1,75% после аналогичного повышения на 75 базисных пунктов в июне.