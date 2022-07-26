Акции Walmart упали на десять процентов после "катастрофического" предупреждения по прибыли
МОСКВА, 26 июля — ПРАЙМ. Крупнейший американский ретейлер Walmart Inc в понедельник снизил прогноз по прибыли, поскольку растущие цены на продукты питания и топливо заставили клиентов сократить дискреционные покупки, сообщило агентство Рейтер. После закрытия регулярной торговой сессии акции компании упали на 10%.
После предупреждения Walmart, которое, как отметил управляющий директор Strategic Resource Group Берт Фликингер, стало для ретейлеров "полной катастрофой", акции ее конкурентов, включая Target и Amazon.com, также резко упали.
Walmart является лидером в секторе розничной торговли, ориентированном на экономных покупателей. Компания предупредила, что ее годовая прибыль сократится на 11%-13%, в то время как ранее ожидала снижения лишь на 1%. Ретейлер пообещал снижать цены на одежду и на товары смешанного ассортимента активнее, чем он это сделал в мае, когда распродавал свои весенние запасы.
Прибыль на акцию за весь год без учета продажи активов, как ожидается, упадет на 10%-12%, добавила компания.
Поскольку цены на бензин и пищевые продукты резко растут, потребители уже не скупают одежду, товары для дома, бытовую технику и кухонные принадлежности, в результате чего у ретейлеров образовались большие нераспроданные запасы этих товаров.
По состоянию на конец апреля запасы в магазинах смешанного ассортимента находились на самом высоком уровне как минимум с 2000 года, свидетельствуют данные Бюро переписи населения США (U.S. Census Bureau).
Путаница в сетях поставок и ошибочные оценки спроса усугубили проблему. В мае Walmart сообщила, что ее запасы на конец 1-го квартала достигли 60 млрд долларов, и пообещала "агрессивно" снижать цены на такие товары, как одежда.
В понедельник компания заявила, что ей нужно продолжить снижение цен, чтобы ограничить запасы.
"Walmart гораздо сильнее зависит от клиентов с более низкими доходами, и такие клиенты сильнее всего страдают от более высокой инфляции", — указывает аналитик Edward Jones Брайан Ярбро.
"Нарастающая инфляция цен на продукты питания и топливо влияет на характер потребительских расходов… Теперь мы ожидаем более сильного давления в сегменте товаров смешанного ассортимента во втором полугодии", — указал в заявлении в понедельник гендиректор Walmart Дуг Макмиллон.
Кроме того, в понедельник Walmart заявила, что ожидает снижения скорректированной прибыли на акцию за 2-й квартал на 8%-9%, тогда как ранее прогнозировала, что данный показатель не изменится либо незначительно вырастет.
Тем не менее Walmart повысила прогноз роста сопоставимых продаж в США, исключая топливо, до 6%, преимущественно из-за повышения цен на продукты питания. Ранее она ожидала рост на 4%-5%.
https://1prime.ru/Financial_market/20220726/837606021.html