МОСКВА, 26 июля — ПРАЙМ. Крупнейший американский ретейлер Walmart Inc в понедельник снизил прогноз по прибыли, поскольку растущие цены на продукты питания и топливо заставили клиентов сократить дискреционные покупки, сообщило агентство Рейтер. После закрытия регулярной торговой сессии акции компании упали на 10%. Байден уверен, что рецессии в США не будет

После предупреждения Walmart, которое, как отметил управляющий директор Strategic Resource Group Берт Фликингер, стало для ретейлеров "полной катастрофой", акции ее конкурентов, включая Target и Amazon.com, также резко упали.

Walmart является лидером в секторе розничной торговли, ориентированном на экономных покупателей. Компания предупредила, что ее годовая прибыль сократится на 11%-13%, в то время как ранее ожидала снижения лишь на 1%. Ретейлер пообещал снижать цены на одежду и на товары смешанного ассортимента активнее, чем он это сделал в мае, когда распродавал свои весенние запасы.

Прибыль на акцию за весь год без учета продажи активов, как ожидается, упадет на 10%-12%, добавила компания.

Поскольку цены на бензин и пищевые продукты резко растут, потребители уже не скупают одежду, товары для дома, бытовую технику и кухонные принадлежности, в результате чего у ретейлеров образовались большие нераспроданные запасы этих товаров.

По состоянию на конец апреля запасы в магазинах смешанного ассортимента находились на самом высоком уровне как минимум с 2000 года, свидетельствуют данные Бюро переписи населения США (U.S. Census Bureau).

Путаница в сетях поставок и ошибочные оценки спроса усугубили проблему. В мае Walmart сообщила, что ее запасы на конец 1-го квартала достигли 60 млрд долларов, и пообещала "агрессивно" снижать цены на такие товары, как одежда.

В понедельник компания заявила, что ей нужно продолжить снижение цен, чтобы ограничить запасы.

"Walmart гораздо сильнее зависит от клиентов с более низкими доходами, и такие клиенты сильнее всего страдают от более высокой инфляции", — указывает аналитик Edward Jones Брайан Ярбро.

"Нарастающая инфляция цен на продукты питания и топливо влияет на характер потребительских расходов… Теперь мы ожидаем более сильного давления в сегменте товаров смешанного ассортимента во втором полугодии", — указал в заявлении в понедельник гендиректор Walmart Дуг Макмиллон.

Кроме того, в понедельник Walmart заявила, что ожидает снижения скорректированной прибыли на акцию за 2-й квартал на 8%-9%, тогда как ранее прогнозировала, что данный показатель не изменится либо незначительно вырастет.

Тем не менее Walmart повысила прогноз роста сопоставимых продаж в США, исключая топливо, до 6%, преимущественно из-за повышения цен на продукты питания. Ранее она ожидала рост на 4%-5%.