МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии вторника растет почти на 1%, следует из данных торговой площадки. Курс рубля обновил минимумы с середины июля на Московской бирже

Индекс Мосбиржи к 10.05 мск увеличивается на 0,97%, до 2149,6 пункта, индекс РТС — снижается на 0,44%, до 1150,42 пункта.