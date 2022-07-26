МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Рубль теряет позиции в начале торгов: доллар поднимался выше 59 рублей впервые с 15 июля, евро подскакивал выше 60 рублей впервые с 11 июля, затем обе валюты несколько откатились от утренних максимумов, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.14 мск рос на 36 копеек — до 58,47 рубля, евро — на 3 копейки, до 59,25 рубля.

При этом доллар уже подскакивал до 59,23 рубля, евро — до 60,15 рубля.