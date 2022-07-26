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2022
https://1prime.ru/Financial_market/20220726/837606177.html
Курс рубля обновил минимумы с середины июля на Московской бирже
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. Рубль теряет позиции в начале торгов: доллар поднимался выше 59 рублей впервые с 15 июля, евро подскакивал выше 60 рублей впервые с 11 июля, затем обе валюты несколько... ПРАЙМ, 26.07.2022
валюта, рынки, новости, курс рубля, курс доллара, курс евро, московская биржа
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Рубль теряет позиции в начале торгов: доллар поднимался выше 59 рублей впервые с 15 июля, евро подскакивал выше 60 рублей впервые с 11 июля, затем обе валюты несколько откатились от утренних максимумов, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.14 мск рос на 36 копеек — до 58,47 рубля, евро — на 3 копейки, до 59,25 рубля.
При этом доллар уже подскакивал до 59,23 рубля, евро — до 60,15 рубля.