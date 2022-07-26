МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе на торгах во вторник умеренно растут и удерживаются выше 1900 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Евросоюз нарастил темпы заполнения подземных хранилищ газа

Фьючерсные контракты на поставку газа в августе открыли торговую сессию у отметки 1891,4 доллара за тысячу кубометров (+1,5% к расчётной цене понедельника — 1862,7 доллара) и через несколько минут немного снизились, до 1875,7 доллара (+0,7%). Затем котировки ускорили темпы роста и перешагнули порог в 1900 долларов за тысячу кубометров, к 9.58 мск достигнув 1926,7 доллара (+3,4%). Цены в последние минуты удерживаются у отметки 1930 долларов за тысячу кубометров.

Стоимость газа резко подскочила в понедельник после сообщения "Газпрома" о плане снижения поставок по ключевому газопроводу из России в Европу — "Северному потоку" — с 27 июля до не более чем 33 миллионов кубометров в сутки; это 20% от номинальной мощности магистрали.

Биржевые цены на газ в Европе могут — впервые за четыре месяца — превысить 2000 долларов за тысячу кубометров, говорил в комментарии РИА Новости замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. Цены в последний раз превышали эту отметку в начале марта, когда из-за опасений запрета на российские энергоресурсы газовые котировки приближались к отметке в 4000 долларов.

Расчётная цена на газ на европейской бирже в июле составляет в среднем 1742 доллара за тысячу кубометров. Это в несколько раз выше показателей аналогичного периода прошлого года. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.