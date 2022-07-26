МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. "Ростелеком" установил ориентир ставки купона по биржевым облигациям объемом выпуска 10 миллиардов рублей — на уровне не выше 9,45% годовых, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. "Биннофарм Групп" снизила ориентир купона по облигациям

Такому ориентиру купона соответствует доходность к погашению не выше 9,67% годовых.

Компания во вторник собирает заявки инвесторов на биржевые облигации серии 002Р-09R с погашением через три с половиной года и полугодовыми купонами. Техническая часть размещения облигаций предварительно назначена на 4 августа.

Организатором размещения выступают Газпромбанк, БК "Регион", "Московский кредитный банк" и Россельхозбанк.