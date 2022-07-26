Фондовые биржи Европы в основном снижаются во вторник из-за пессимизма в розничном секторе
МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы во вторник преимущественно в минусе на фоне пессимизма в розничном секторе европейской экономики, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 11.04 мск британский индекс FTSE 100 растет на 0,56%, до 7347,5 пункта, при этом французский CAC 40 снижается на 0,14%, до 6228,88 пункта, а немецкий DAX — на 0,45%, до 13151,35 пункта.
Ранее крупнейшая в мире розничная торговая сеть Walmart понизила свой прогноз выручки во втором квартале и по итогу всего 2022-2023 фингода. Компания также отмечает, что высокие цены на продовольствие и энергию вынуждают покупателей сократить расходы на товары сети.
На этом фоне наблюдается снижение и в розничном секторе Европы – бумаги таких компаний как Marks & Spencer, Tesco и H&M дешевеют на 4%, 2,5% и 2,6% соответственно.
Трейдеры также обратили внимание на то, что выручка швейцарского банка UBS по итогам прошлого квартала оказалась ниже прогноза и составила 8,917 миллиарда долларов против ожидавшихся 9,24 миллиарда. Акции UBS падают в цене на 6,2%.
https://1prime.ru/Financial_market/20220726/837606875.html