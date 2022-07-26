МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы во вторник преимущественно в минусе на фоне пессимизма в розничном секторе европейской экономики, свидетельствуют данные торгов. Биржевые цены на газ в Европе подскочили выше $1900 за тысячу кубометров

По состоянию на 11.04 мск британский индекс FTSE 100 растет на 0,56%, до 7347,5 пункта, при этом французский CAC 40 снижается на 0,14%, до 6228,88 пункта, а немецкий DAX — на 0,45%, до 13151,35 пункта.

Ранее крупнейшая в мире розничная торговая сеть Walmart понизила свой прогноз выручки во втором квартале и по итогу всего 2022-2023 фингода. Компания также отмечает, что высокие цены на продовольствие и энергию вынуждают покупателей сократить расходы на товары сети.

На этом фоне наблюдается снижение и в розничном секторе Европы – бумаги таких компаний как Marks & Spencer, Tesco и H&M дешевеют на 4%, 2,5% и 2,6% соответственно.

Трейдеры также обратили внимание на то, что выручка швейцарского банка UBS по итогам прошлого квартала оказалась ниже прогноза и составила 8,917 миллиарда долларов против ожидавшихся 9,24 миллиарда. Акции UBS падают в цене на 6,2%.