МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник завершили торги в основном в плюсе на данных о ВВП Южной Кореи и на ряде корпоративных новостей, свидетельствуют данные торгов. Курс юаня снизился к доллару в преддверии заседания ФРС США

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,83%, до 3277,44 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,01%, до 2187,23 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,93%, до 20960 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличился на 0,39%, до 2412,96 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,26%, до 6807,3 пункта; японский Nikkei 225 снизился на 0,24%, до 27631,88 пункта.

Оптимизму азиатских инвесторов способствовали данные из Южной Кореи, согласно которым объем ВВП страны в прошлом квартале вырос на 0,7% в квартальном выражении и на 2,9% в годовом. Аналитики ожидали роста показателей на 0,4% и 2,5% соответственно.

Кроме того, трейдеры обратили внимание на корпоративные новости. Так, крупнейшая китайская интернет-компания Alibaba Group Holding сообщила, что проведет первичный листинг на гонконгской фондовой бирже. После этого акции компании выросли по итогам торгов на 4,8%.

"Биржа, скорее всего, увидит, что все больше компаний с двойной торговлей переходят к первичным листингам, поскольку они стремятся к включению в материковом Китае", — заявил агентству Блумберг в недавнем интервью главный исполнительный директор Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd. Николас Агузин (Nicolas Aguzin).