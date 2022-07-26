МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Цены на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии приближаются к рекордному с марта уровню в 40 долларов за миллион британских тепловых единиц, в первую очередь поскольку сокращение поставок из России в Европу по трубе приводит к дополнительной конкуренции между глобальными покупателями, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на трейдеров. США в первом полугодии стали крупнейшим экспортером СПГ в мире

"По оценкам трейдеров, во вторник спотовые цены на СПГ в Северной Азии поднимутся до уровня в 40 долларов за миллион британских тепловых единиц, что является самым высоким показателем с начала марта", — передаёт агентство.

Блумберг напоминает, что накануне компания "Газпром" заявила, что останавливает эксплуатацию еще одной турбины фирмы Siemens на компрессорной станции "Портовая", вследствие чего поставки по газопроводу "Северный поток" с 27 июля будут охватывать не более 33 миллионов кубометров в сутки. Поэтому спотовые цены могут вырасти еще больше, поскольку покупатели в Европе и Азии конкурируют между собой.

Так, коммунальные службы Южной Кореи и Японии ускоряют реализацию планов закупки большего количества сжиженного природного газа на зиму, опасаясь, что Европа также будет конкурировать за поставки, сообщают трейдеры. А о том, что Южная Корея в настоящее время работает над обеспечением поставок СПГ со спотового рынка в связи с внешнеполитической неопределенностью, подтвердили и в министерстве энергетики. По данным Korea Gas Corp, любые потенциальные перебои в энергоснабжении страны могут потребовать дополнительных спотовых закупок.

Также, по словам трейдеров, и некоторые чувствительные к ценам покупатели в таких странах, как Индия и Таиланд, стремятся закупить грузы СПГ, чтобы избежать дефицита.

И всё это ещё при потенциальном спросе из Китая, который пока полностью не реализован. По словам аналитика Goldman Sachs Group Inc Саманты Дарт (Samantha Dart), которые приводит Блумберг, Китай — главный мировой импортер СПГ в прошлом году — остается пока в стороне от спотового рынка из-за коронавирусных ограничений, сдерживающих спрос на топливо. Однако если экономическая активность Китая возрастет, ситуация может быстро измениться и привести к уменьшению количества грузов СПГ для Европы.