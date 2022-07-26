МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Курс доллара по отношению к евро перешел к росту после утреннего снижения в ожидании макростатистики из США, свидетельствуют данные торгов. Курс юаня снизился к доллару в преддверии заседания ФРС США

По состоянию на 12.49 мск курс евро к доллару снижается до 1,018 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,022 доллара. Утром евро слабо дорожал к доллару.

Курс доллара к иене в то же время уменьшается до 136,60 иены со 136,66 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) увеличивается на 0,28%, до 106,78 пункта.

Евро вновь слабеет к доллару на ожиданиях агрессивной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США. Аналитики полагают, что регулятор снова повысит учетную ставку на 75 базисных пунктов, как и в июне. Итоги двухдневного заседания ФРС будут опубликованы в среду.

Помимо этого, в Штатах будет опубликована очередная макростатистика. Так, аналитики полагают, что индекс доверия потребителей в США, рассчитываемый аналитической компании Conference Board, снизился до 97,2 пункта с 98,7 пункта месяцем ранее. А продажи новостроек в стране в июне снизились по отношению к маю на 5,2%, до 660 тысяч.