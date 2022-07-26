МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Минфин разъяснил применение указа президента России о временном порядке исполнения обязательств по суверенным еврооблигациям Российской Федерации, предусматривающий выплаты в рублях, говорится в сообщении министерства. Минфин предложил расширить полномочия ФНС

Национальный расчетный депозитарий (НРД, центральный депозитарий) вправе выполнять функции уполномоченной организации, привлекаемой для получения от держателей евробондов РФ документов, которые подтверждают их права, и уполномоченной кредитной организации, привлекаемой для осуществления платежей держателям бондов, при соблюдении требований, установленных соответствующим распоряжением правительства РФ.

Центральный депозитарий производит выплаты держателям евробондов РФ в рублях по предоставленным держателем реквизитам банковского счета, открытого в любой кредитной организации или иностранном банке по его выбору. При отсутствии возможности для центрального депозитария произвести выплату по предоставленным реквизитам выплата может осуществляться центральным депозитарием с привлечением уполномоченной российской кредитной организации.

Платежи российским депозитариям, которым в иностранном депозитарии открыт счет для учета прав на евробонды РФ, осуществляются в установленные эмиссионной документацией выпусков сроки на основании представленной российскими депозитариями НРД по его запросу информации об общем количестве еврооблигаций РФ, которые учитываются на открытых российским депозитариям в иностранном депозитарии счетах. Такой порядок распространяется на платежи лицам, правовой статус которых определяется отдельными федеральными законами, уточняет министерство.

Российские депозитарии, которым открыт счет лица, действующего в интересах других лиц, в иностранном депозитарии по евробондам РФ, права на которые учитываются центральным депозитарием или депонентами центрального депозитария, предоставившие НРД информацию об общем количестве бондов, которые учитываются российскими депозитариями на счетах депо их депонентов, не предоставляют иностранному депозитарию информацию для формирования списка владельцев еврооблигаций и лиц, осуществляющих права по ним, в рамках запроса центрального депозитария.

Привлечение центральным депозитарием уполномоченных организаций, перечень которых определяется правительством РФ, в целях получения от держателей подтверждающих документов, осуществляется без заключения договора. Центральный депозитарий имеет право принимать подтверждающие документы от уполномоченной организации после размещения ею на своем официальном сайте сведений о принятом решении осуществлять деятельность уполномоченной организации и уведомления об этом решении министерства финансов, а также центрального депозитария.