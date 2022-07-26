Фьючерсы на кукурузу выросли во вторник на 2,4% на данных об ухудшении состояния посевов
МОСКВА, 26 июля — ПРАЙМ. Фьючерсы на кукурузу в Чикаго во вторник подскочили более чем на 2%, достигнув самого высокого за неделю уровня, а цены на сою повысились на 1,7%, сообщило агентство Рейтер. Причиной этого стали данные, свидетельствующие об ухудшении состояния посевов обеих культур.
Наиболее активно торгующиеся фьючерсы на кукурузу на CBOT по состоянию на 11.26 по Гринвичу выросли на 2,4%, до 5,97 3/4 доллара за бушель, ранее поднявшись до максимума с 19 июля 5,99 1/2 доллара за бушель.
Котировки сои прибавили 1,7%, до 13,68 3/4 доллара за бушель, а пшеница выросла в цене на 1,95%, до 7,85 доллара за бушель.
Еженедельные данные Минсельхоза США, опубликованные в понедельник, свидетельствовали о том, что состояние посевов кукурузы, сои и яровой пшеницы ухудшилось сильнее, чем ожидалось, из-за жаркой и засушливой погоды.
Европейское мониторинговое агентство MARS в понедельник снизило прогноз урожайности яровых культур, в том числе кукурузы, из-за жары, установившейся во многих регионах Европы.
Европейские трейдеры при этом сообщают о покупках до семи партий французской пшеницы с поставкой в Пакистан. Это является еще одним доказательством того, что страны-импортеры увеличивают покупки европейских зерновых, чтобы нивелировать сокращение экспорта из Украины.
https://1prime.ru/Financial_market/20220726/837610431.html