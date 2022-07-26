МОСКВА, 26 июля — ПРАЙМ. Фьючерсы на кукурузу в Чикаго во вторник подскочили более чем на 2%, достигнув самого высокого за неделю уровня, а цены на сою повысились на 1,7%, сообщило агентство Рейтер. Причиной этого стали данные, свидетельствующие об ухудшении состояния посевов обеих культур. Reuters: пшеница выросла в цене после удара по украинскому порту

Наиболее активно торгующиеся фьючерсы на кукурузу на CBOT по состоянию на 11.26 по Гринвичу выросли на 2,4%, до 5,97 3/4 доллара за бушель, ранее поднявшись до максимума с 19 июля 5,99 1/2 доллара за бушель.

Котировки сои прибавили 1,7%, до 13,68 3/4 доллара за бушель, а пшеница выросла в цене на 1,95%, до 7,85 доллара за бушель.

Еженедельные данные Минсельхоза США, опубликованные в понедельник, свидетельствовали о том, что состояние посевов кукурузы, сои и яровой пшеницы ухудшилось сильнее, чем ожидалось, из-за жаркой и засушливой погоды.

Европейское мониторинговое агентство MARS в понедельник снизило прогноз урожайности яровых культур, в том числе кукурузы, из-за жары, установившейся во многих регионах Европы.

Европейские трейдеры при этом сообщают о покупках до семи партий французской пшеницы с поставкой в Пакистан. Это является еще одним доказательством того, что страны-импортеры увеличивают покупки европейских зерновых, чтобы нивелировать сокращение экспорта из Украины.