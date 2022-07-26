МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций в ходе торговой сессии вторника увеличивается по индексу Мосбиржи на 1,64% на росте высокотехнологических компаний, РТС снижается на 0,86%, следует из данных торговой площадки.

Индекс Мосбиржи к 16.12 мск рос на 1,64%, до 2163,97 пункта, долларовый индекс РТС уменьшается на 0,86%, до 1145,57 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" растет на 1,54 рубля, до 59,62 рубля, евро — на 1,37 рубля, до отметки 60,58 рубля.

"Индекс Мосбиржи переписал двухнедельный максимум, получая поддержку от дешевеющего рубля", — считает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

Гельды Союнов из банка "Зенит" добавляет, что во вторник основными драйверами роста выступили акции российских высокотехнологических компаний.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

В лидерах роста — расписки Headhunter (9,32%), Cian (+7,98%), VK (+5,72%), Ozon (+2,97%), акции "Россетей" (+5,99%), "Яндекса" (+7,68%), Polymetal (+5,17%), "Газпром нефти" (+4,56), "Норникеля" (+3,19%), "Полюса" (+3,15%). Мосбиржа планирует изменить тарифы за операции на рынке акций

Евгения Нестеренко из УК "Ингосстрах-Инвестиции" обращает внимание, что "Яндекс" во вторник отчитался за второй квартал 2022, результаты оказались существенно выше ожиданий как по выручке, так и по росту EBITDA. Нестеренко отмечает, что это было достигнуто за счет оптимизации расходов (найм сотрудников возобновлен только вчера) и динамике выручки от рекламной деятельности вследствие ухода конкурентов с рынка. Устойчивость данного роста по выручке и рентабельности под вопросом.

Аналитики из "Фридом Финанс" отмечают, что "Роснефть" сегодня сообщила о начале бурения на Пайяхском месторождении "Восток Ойл", но вряд ли это стало драйвером роста котировок, так как поставки с этого месторождения должны начаться только в 2024 году. "Вероятнее всего, "Роснефть" и "Лукойл" отыгрывают повышение мировых цен на нефть, так как важных новостей вокруг компаний на сегодня нет", — полагают аналитики.

"Акции ряда золотодобытчиков во вторник восстанавливались в рамках коррекции при том, что цены на золото незначительно снижались, оставаясь при этом выше психологически важной отметки 1700 долларов за унцию", — замечает Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал".

Лидерами снижения являются расписки X5 Group (-3,42%), Globaltrans (-3%), "Самолета" —2,44%), "Иркута-3" (-2,06%), "Сургутнефтегаза" (-2,02%), ЛСР (-1,67%), ПИК (-1,01%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Прогноз от аналитиков из "Фридом Финанс" для индексов Мосбиржи и РТС на закрытие торгов: зона 2120–2220 и 1100–1200. Источник узнал ориентир ставки купона по биржевым облигациям "Ростелекома"

"Сегодня инвесторы будут следить за данными о потребительском доверии в США (17.00 мск). В преддверии завтрашних итогов заседания ФРС показатели экономики имеют особое значение. Если активность потребителей окажется на слишком высоком уровне, это будет дополнительным свидетельством усиления инфляции, что может подтолкнуть американский ЦБ к более решительному повышению процентных ставок или к ужесточению риторики относительно темпов этого процесса. Поэтому рынки могут отреагировать на подобную статистику усилением распродаж рисковых активов. На фоне этой неопределенности нам будет трудно сохранять высокие темпы роста", — прогнозирует Бабин.

Союнов ожидает дальнейшего роста индекса Мосбиржи до конца торговой сессии вторника. В среду активность инвесторов снизится на фоне ожиданий завершения двухдневного заседания комитета по операциям на открытом рынке США, которое стартует сегодня, предполагает эксперт.

Павел Веревкин из "Алор Брокер" полагает, что говорить о смене тренда на российском рынке преждевременно, с технической точки зрения, тренд по-прежнему остается нисходящий. Впереди у покупателей сильное сопротивление в районе 2200 пунктов по индексу Мосбиржи, дополняет он. "До конца дня вероятна восходящая динамика в большинстве российских бумаг. В фокусе внимания участников торгов на этой неделе окажется заседание ФРС США, результаты которого могут негативно повлиять на все рынки, в том числе и наш", — заключает эксперт.