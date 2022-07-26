МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Курс доллара растет к основным мировым валютам во вторник вечером, инвесторы обращаются к более надежным активам после ухудшения прогноза Walmart, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.19 мск курс евро к доллару снижался до 1,0126 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,022 доллара, курс доллара к иене уменьшался до 136,53 иены со 136,66 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) рос на 0,59%, до 107,11 пункта.

Трейдеры продолжают следить за сезоном корпоративной отчетности, обращая внимание и на прогнозы компаний по прибыли. Ранее крупнейшая в мире розничная торговая сеть Walmart понизила свой прогноз выручки во втором квартале и по итогу всего 2022-2023 фингода.

Изменение прогноза вызвало опасения по поводу перспектив экономики и возможной рецессии в мире, что поддержало уход трейдеров от риска. Доллар традиционно является более надежным активом.

Рынки также оценивают макростатистику. Так, индекс доверия потребителей в США в июле снизился до 95,7 пункта с пересмотренного показателя июня в 98,4 пункта, сообщила аналитическая компания Conference Board. Аналитики ожидали снижения до 97,2 пункта. Продажи новостроек в США в июне снизились по сравнению с пересмотренным показателем мая до 590 тысяч, прогноз составлял 660 тысяч.

Трейдеры продолжают ждать решения Федеральной резервной системы США по ставке, которое будет объявлено в среду. По данным CME Group, 75% аналитиков прогнозируют увеличение ставки на 75 базисных пунктов — до 2,25-2,5% годовых, а 25% аналитиков закладывают повышение сразу на 100 базисных пунктов, до 2,5-2,75%.