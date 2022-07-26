МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Цена на золото лишь незначительно опускается, рынки ждут повышение ключевой ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. Инфляция в США ускорилась до максимума: насколько ФРС поднимет ставку?

По состоянию на 17.26 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,6 доллара, или на 0,03%, до 1718,5 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожал на 1,17% — до 18,543 доллара за унцию.

Основное внимание рынков сосредоточено вокруг заседания Федрезерва, которое состоится 26-27 июля, по его итогам регулятор объявит свое решение по ключевой ставке. По данным CME Group, 75% аналитиков прогнозируют увеличение ставки на 75 базисных пунктов — до 2,25-2,5% годовых, а 25% аналитиков закладывают повышение сразу на 100 базисных пунктов, до 2,5-2,75%. Увеличение показателя может стать четвертым подряд.

При этом аналитики отмечают слабую поддержку для золота. "Техническая база для рынка золота выглядит не очень обнадеживающе. Золоту нужно преодолеть сильное сопротивление на уровне в… 1745 долларов за унцию", — считает старший рыночный аналитик Oanda Asia Pacific Pte Джеффри Халли (Jeffrey Halley), которого цитирует портал MarketWatch. Ниже у золота при этом есть уровни поддержки в 1680 долларов и 1675 долларов, отмечает эксперт.