МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Московская биржа с 8 августа допустит к торгам на фондовом и срочном рынках клиентов-нерезидентов из дружественных стран и с бенефициарами из России, говорится в сообщении торговой площадки. Мосбиржа планирует изменить тарифы за операции на рынке акций

"С 8 августа 2022 года Московская биржа планирует предоставить возможность совершать операции на фондовом и срочном рынках клиентам-нерезидентам из стран, не являющихся недружественными, а также нерезидентам, конечными бенефициарами которых являются российские юридические или физические лица. Клиенты-нерезиденты получат доступ ко всем режимам торгов на фондовом и срочном рынках Московской биржи", — отмечается в сообщении.

"Для предоставления доступа клиентам профессиональные участники (банки, брокеры, управляющие компании) обязаны провести идентификацию клиентов и их контролирующих лиц, а также предоставить дополнительные сведения о клиентах при их регистрации или внесении изменений в данные, представленные при регистрации", — обращает внимание биржа.

Московская биржа добавит новое поле в анкету клиента, заполнение которого участником торгов обеспечит допуск указанным клиентам к торгам на фондовом и срочном рынках биржи, говорится там же.

"Информация для обеспечения своевременных доработок на уровне участников торгов представлена на сайте Московской биржи, а также в справочных материалах: презентации и FAQ. Напоминаем об ответственности участников торгов за актуальность и достоверность предоставляемой информации, необходимой для регистрации клиентов и внесения изменений в ранее представленную информацию по клиентам", — предупреждает биржа.